Migranti: 112 sbarcati a Lampedusa, 1.655 nell'hotspot

ROMA - Sono 112 i migranti sbarcati stanotte, dopo essere stati soccorsi a 12 miglia dalla costa dalle motovedette Cp 327 della Guardia costiera e Pv7 della Guardia di finanza, a Lampedusa. Il gruppo, composto da persone in fuga da Egitto, Siria, Bangladesh e Pakistan, era su una lancia libica di 12 metri partita da Zawiya (Libia). Ieri gli sbarchi erano stati 2 con un totale di 83 persone.

Al momento, sono 1.655 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che potrebbe accoglierne un massimo di 350. Per oggi sono previsti più trasferimenti: 152, in mattinata, verranno imbarcati sul traghetto Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. A scortarli due squadre del XII battaglione dei carabinieri. Venti tunisini verranno trasferiti al Cpr di Torino con un charter, mentre nel pomeriggio comincerà l'imbarco di 600 migranti sulla nave Diciotti della Guardia costiera. In serata verranno trasferiti altre 80 persone con il traghetto Cossyra che arriverà domattina a Porto Empedocle.