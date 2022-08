Spagna: siccità, nave porterà acqua a località del nord

MADRID - Acqua trasportata attraverso una nave-cisterna per rifornire località spagnole in sofferenza a causa della siccità: è la soluzione messa a punto nella provincia basca della Vizcaya, situata nel nord del Paese iberico, dove diversi comuni hanno dovuto applicare restrizioni all'uso dell'acqua a causa della scarsa disponibilità registrata nelle ultime settimane. Lo riportano media spagnoli.



Il sistema di trasporto navale dell'acqua è stato presentato alla stampa locale questa mattina nel porto di Bermeo, dove verranno scaricate le forniture, provenienti dalla località di Santurce. Tali zone si trovano nei pressi della città di Bilbao.



La nave, che ha disponibilità di carico per 4.000 metri cubici d'acqua, realizzerà viaggi ogni 40 ore almeno fino a ottobre, ha precisato la radio Cadena Ser.