Unhcr: Mediterraneo, superata soglia 1.000 morti nel 2022

successiva (ANSA) - GINEVRA, 22 AGO - Sono oltre mille i rifugiati e migranti morti dall'inizio dell'anno nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Secondo le ultime stime pubblicate dall'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), un totale di 73.928 rifugiati e migranti sono giunti via mare dall'inizio dell'anno in Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta. Di questi, oltre 50mila sono arrivati in Italia.



Il numero di decessi è pari a 1.004, secondo la stima pubblicata sull'apposita pagina del sito dell'Unhcr ed aggiornata al 21 agosto.



Un recente rapporto dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati indicava che tra il 2014 e il 2021, oltre 24.400 persone hanno perso la vita o sono scomparse cercando di attraversare il Mar Mediterraneo. (ANSA).





