Ben & Jerry's sconfitta su vendita gelati a coloni Cisgiordania Giudice Usa boccia richiesta di decidere senza gruppo Unilever

(ANSAmed) - NEW YORK, 23 AGO - Ben & Jerry's sconfitta in tribunale. Il giudice distrettuale di New York Andrew Carter ha respinto la richiesta del colosso americano dei gelati di un'ingiunzione preliminare per bloccare ogni accordo che consenta la vendita dei suoi prodotti in Cisgiordania, dove ci sono insediamenti israeliani.



Ben & Jerry's si era rivolto al tribunale nel tentativo di bloccare la decisione di Unilever, la società che la controlla, di vendere le sue attività in Israele al concessionario locale Avi Zinger's American Quality Products. Secondo Ben & Jerry's, la decisione viola il contratto di acquisto del 2000, quando Unilever l'ha acquistata consentendole però di mantenere un consiglio di amministrazione indipendente così da potersi concentrare maggiormente sui temi sociali. Il giudice ha respinto la richiesta mettendo in evidenza che Ben & Jerry's non è riuscita a dimostrare i danni che l'accordo le causerebbe.



Ben & Jerry annunciò lo scorso anno lo stop della la distribuzione dei suoi gelati nei "territori palestinesi occupati". (ANSAmed).