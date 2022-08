Spagna: periodo maggio-agosto il più secco dal 1950

MADRID - Nel periodo trascorso il 1 maggio e il 15 agosto, il livello di assenza o scarsezza di precipitazioni in Spagna è stato il più accentuato da almeno 72 anni a questa parte: è quanto rilevato dall'Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet), in un'analisi di dati della serie storica a riguardo.



Lo stesso arco temporale è stato anche quello con la temperatura media più alta rispetto ai periodi corrispondenti a partire dal 1950 (inizio della serie storica), aggiunge l'Aemet.



Come riferito ieri dal Ministero della Transizione Ecologica, a questo periodo di caldo superiore alla media e prolungata siccità sta corrispondendo anche un abbassamento delle riserve idriche, ora al 36,9% della capacità totale (-1% nell'ultima settimana).