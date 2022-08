Ukrainian Day: giornata Biennale Cinema per dare sostegno a artisti

VENEZIA - La Biennale di Venezia annuncia per giovedì 8 settembre un "Ukrainian Day" alla 79/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, con alcune iniziative intese a manifestare solidarietà all'Ucraina e sostegno ai suoi artisti, con particolare attenzione alle condizione dell'industria cinematografica, nel tragico contesto in cui versa tutta la popolazione del Paese.



Gli appuntamenti dell'Ukrainian Day avranno luogo dalle ore 10.00 alle 13.00 allo Spazio Incontri del Venice Production Bridge (Hotel Excelsior, Lido di Venezia). Al panel, dopo i saluti e l'introduzione del Presidente della Biennale, Roberto Cicutto, e del Direttore della 79/a Mostra, Alberto Barbera, parteciperanno l'Ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk; la responsabile del National Cinema Institution dell'Ucraina, Marina Kuderchuk; il regista del film "Luxembourg Luxembourg", in concorso in Orizzonti alla 79/a Mostra, Antonio Lukich. E ancora il regista del film "Freedom on Fire: Ukraine's Fight for Freedom", fuori concorso alla 79/a Mostra, Evgeny Afineevsky; l'artista che rappresenta il Padiglione dell'Ucraina alla 59/a Biennale Arte, Pavlo Makov; il curatore del Padiglione dell'Ucraina, Boris Filonenko; la rappresentante del Cinematography Council dell'Ucraina, Polina Tolmacheva; l'Addetta Culturale dell'Ucraina, l'attrice e regista Daria Tregubova; il produttore e responsabile di organizzazioni umanitarie Andriy Nogin. Modera: Volodymyr Ostapchuk.



Tra gli argomenti affrontati nel panel, sostenuti anche da contenuti video, la cooperazione fra Ucraina e Italia; la difficile situazione nella quale versa oggi l'industria cinematografica ucraina; la situazione delle coproduzioni; il ruolo degli autori e del cineasti; la varietà dell'industria audiovisiva ucraina, che include cinema d'autore, commerciale, serie televisive e piattaforme streaming; il futuro della cinematografica ucraina.



A seguire vi sarà la presentazione di progetti ucraini in diverse fasi di produzione, con la partecipazione della rappresentante del Cinematography Council dell'Ucraina, Polina Tolmacheva; dell'Addetta Culturale dell'Ucraina, l'attrice e regista Daria Tregubova; del produttore e responsabile di organizzazioni umanitarie Andriy Nogin. Modera: Volodymyr Ostapchuk.