Covid: Portogallo, fine obbligo mascherina su mezzi pubblici Il decreto attende ora la pubblicazione su Gazzetta ufficiale

(ANSAmed) - LISBONA, 26 AGO - Il Portogallo volta un'altra pagina del capitolo pandemia. Il governo ha approvato ieri, 25 agosto, la fine dell'obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto, dagli autobus ai taxi. Lo ha annunciato alla stampa la Ministra della salute Marta Temido. I mezzi di trasporto pubblico erano rimasti quasi gli unici spazi in cui ancora vigeva l'obbligo di mascherina, che in Portogallo era entrato in vigore nell'autunno del 2020, anche all'aperto, ma era via via scomparso un po' ovunque, persino a scuola già dallo scorso aprile. (ANSAmed).