Migranti: Turchia, oltre 200 salvati nell'Egeo da martedì Ankara denuncia respingimenti in mare da parte di Atene

(ANSAmed) - AYVALIK, 26 AGO - La Turchia ha messo in salvo 228 migranti che, nel corso di questa settimana, hanno tentato di raggiungere illegalmente le isole greche partendo da varie località della costa turca sul Mare Egeo. Lo si apprende da media turchi e da fonti della Guardia costiera di Ankara secondo cui le forze greche hanno respinto i migranti togliendo il motore dal gommone su cui viaggiavano lasciandoli in mare, oppure trasferendoli in zattere di salvataggio. I migranti sono stati salvati sulla costa meridionale in provincia di Mugla e nelle vicinanze dell'isola greca di Kos, di fronte alle isole greche di Chios e di Lesbo.



Alcuni dei migranti riportati in Turchia in questi giorni provengono da Eritrea e Liberia mentre, secondo la Guardia costiera di Ankara, le persone che sono state recuperate in mare durante i mesi estivi sono originarie di Afghanistan, Yemen, Palestina, Congo, Somalia e Siria. (ANSAmed).