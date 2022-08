Spagna: oltre 250 comuni catalani in allerta per la siccità Introdotte restrizioni in varie circostanze per evitare sprechi



(ANSAmed) - MADRID, 26 AGO - Oltre 250 comuni della Catalogna, regione del nord-est della Spagna, si trovano attualmente in allertà per la siccità, una situazione che comporta misure restrittive dell'uso di risorse idriche: lo si apprende da una nota dell'Agenzia Catalana dell'Acqua, che oggi ha aggiunto 129 comuni all'elenco dei territori colpiti.



Le restrizioni legate alla siccità si riferiscono a usi agricoli, zootecnici, industriali, ricreativi e domestici. Per quanto riguarda questi ultimi, ci si riferisce a limiti nell'irrigazione di giardini, funzionamento di fontane ornamentali o riempimento di piscine.



Le zone della Catalogna più colpite dalla siccità si trovano nel nord e nel sud della regione. Per il momento, in queste aree in allerta non è compresa Barcellona. (ANSAmed).





