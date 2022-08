Danimarca: abusi e bullismo, scandalo in collegio esclusivo Il caso è scoppiato dopo un documentario su casi inquietanti

(ANSAmed) - ROMA, 29 AGO - Scandalo in uno dei collegi più famosi della Danimarca, frequentato dai figli dell'élite e dai membri della famiglia reale.



Secondo quanto riferisce il New York Times, molteplici accuse di abusi sessuali e bullismo hanno invaso le aule dell'istituto di mattoni rossi e gli austeri dormitori del collegio, Herlufsholm, 80 chilometri a sud di Copenaghen, rivelando casi di nonnismo e violenza tra gli studenti.



Lo scandalo, che ha portato a numerose dimissioni e ha suscitato lo sdegno generale, è scoppiato dopo il documentario televisivo andato in onda a maggio sull'emittente danese TV2 che ha riportato diversi episodi inquietanti: filmati di abusi tra studenti, bulli e vittime, il branco e i singoli. Gli studenti intervistati hanno raccontato di un "sistema esclusivo e oppressivo".



Le denunce di abusi, che il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha definito "imperdonabili", hanno fatto scoppiare il caso e due giorni dopo la messa in onda del documentario, il direttore della scuola è stato licenziato.



Secondo gli esperti, le rivelazioni hanno dimostrato che all'interno delle mura dei collegi d'élite europei le cose sono molto simili in tutti i Paesi, con il privilegio sociale che prevale su qualsiasi norma culturale.



"Siamo profondamente scossi da queste notizie", hanno dichiarato in un comunicato il principe ereditario Frederik e sua moglie, la principessa Mary, che hanno ritirato il figlio dalla scuola a giugno. "Il bullismo, la violenza e le indignazioni non sono mai accettabili", ha aggiunto. (ANSAmed).