Spagna: in corso scioperi aerei, 10 voli cancellati Oggi protesta personale di Ryanair, easyJet e Iberia Express

(ANSAmed) - MADRID, 29 AGO - Almeno 10 voli sono stati cancellati in Spagna a causa di uno sciopero di personale di Iberia Express. Lo riportano media locali. Si tratta di coincidenze tra Madrid e altre città spagnole, specifica l'agenzia di stampa Efe.



La protesta di lavoratori di questa compagnia aerea si somma oggi a quelle dei piloti di easyJet e al personale di cabina di Ryanair. Questi ultimi sono scioperi che si prolungano da tempo, in certe giornate. Questi ultimi due scioperi non hanno portato sinora a segnalazioni di voli cancellati nella giornata di oggi.



Ieri sono stati invece soppressi 12 voli di easyJet. (ANSAmed).