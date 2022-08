Tunisia vieta produzione sacchetti plastica non biodegradabile In applicazione di un decreto del 2020, non ancora applicato



precedente

successiva (ANSAmed) - TUNISI, 31 AGO - Il ministero tunisino dell'Ambiente ha annunciato lo stop della produzione di alcune tipologie di sacchetti di plastica "vietati sul mercato interno" perché non biodegradabili a partire da domani, primo settembre.



La decisione è stata presa al termine di una sessione di lavoro, cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Camera dei produttori di plastica della Confederazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) dedicata alle modalità di attuazione del decreto governativo n.



32 del gennaio 2020 in cui sono fissate le tipologie di sacchetti di plastica la cui produzione, importazione, distribuzione e detenzione è vietata sul mercato interno tunisino. Lo si legge in una nota del ministero dell''ambiente nella quale si legge che nella riunione si è anche anche concordato di continuare il coordinamento sulle linee guida adottate a livello internazionale e di preparare un documento internazionale che porrà fine all'inquinamento da plastica entro il 2024. La Tunisia lotta da anni contro la proliferazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili. (ANSAmed).





© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati