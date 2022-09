Migranti: Sos Mediterranee, fare sbarcare i 460 su Ocean Viking

PALERMO - Sono 460 i migranti, tra cui bambini e neonati, a bordo della Ocean Viking da otto giorni, dopo essere stati soccorsi nel Mediterraneo centrale in attesa di sbarcare. Sos Mediterranee e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) chiedono che "questi naufraghi sbarchino, com'è loro diritto, in un porto sicuro senza ulteriori ritardi".



Il team - dice Sos Mediterranee - sta affrontando un numero enorme di casi medici: esaurimento fisico, disidratazione, infezioni cutanee, ferite non curate. Altri pazienti riportano condizioni mediche croniche e due donne incinte di 9 mesi sono state evacuate. "Non abbiamo mai sperimentato una tale quantità di casi medici gravi a bordo della Ocean Viking prima d'ora. I sopravvissuti si sono trovati in mezzo al mare in situazioni inimmaginabili. Nel disperato tentativo di mettersi in salvo fuggendo dalla Libia, hanno rischiato di morire in mare per annegamento o disidratazione. Secondo la legge del mare, il loro salvataggio sarà completato solo quando avranno raggiunto un Porto Sicuro. Questo stallo deve cessare subito", afferma Xavier Lauth, direttore operativo di Sos Mediterranee.