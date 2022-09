A Tunisi la terza Conferenza mondiale delle 'Donne di base'

TUNISI - E' cominciata ieri con una marcia nel centro di Tunisi, la terza Conferenza mondiale delle donne di base (WWC), dopo quella di Caracas del 2011 e di Kathmandu del 2016. All'evento, in programma fino al 9 settembre, è prevista la partecipazione di oltre 300 attiviste e femministe provenienti da 30 Paesi, insieme a organizzazioni internazionali e nazionali, come la Lega tunisina per la difesa dei diritti umani, l'Associazione tunisina delle donne democratiche, l'Unione nazionale delle donne tunisine, l'Organizzazione delle donne lavoratrici.



L'espressione 'Donne di base' - ha precisato la coordinatrice del comitato di organizzazione a Tunisi, Amira Dellech - vuole rappresentare le donne lavoratrici che passano "inosservate" in tutti i settori e che lottano per i loro diritti economici e sociali in società patriarcali.



Operaie, massaie, contadine, impiegate, donne impegnate nelle libere professioni, insegnanti da tutto il mondo prenderanno parte alle varie iniziative, tra cui forum e seminari, l'Assemblea generale dei delegati, la plenaria finale e la serata di chiusura. La conferenza mira a coordinare la lotta delle donne nel mondo e a rafforzare i legami di solidarietà con le donne, al fine di liberarle da ogni forma di sfruttamento e sottomissione e promuovere la loro condizione.



Le partecipanti discuteranno per cinque giorni di tematiche relative ai diritti delle donne e prenderanno parte a dei workshop per aumentare la consapevolezza dei vari mezzi e degli strumenti legali nazionali e internazionali per combattere la violenza sulle donne.