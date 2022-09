Migranti: media, naufragio in Tunisia, si cercano 4 dispersi

TUNISI - La Guardia costiera tunisina ha soccorso in mare ieri 15 migranti a bordo di un'imbarcazione colata a picco al largo di Gabes. Lo ha reso noto la radio locale Mosaique Fm citando una fonte della Protezione civile regionale, secondo la quale le autorità sono alla ricerca di altre 4 persone, che erano a bordo della barca e che risultano disperse.



Intanto la Guardia costiera tunisina ha bloccato nella notte tra il 4 e il 5 settembre, in varie regioni del Paese, otto tentativi "di attraversamento illegale delle frontiere marittime", intercettando in mare 161 persone, 134 di diverse nazionalità africane, il resto di cittadinanza tunisina. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in una nota aggiungendo che nell'ambito delle attività preventive, il 4 settembre agenti della Guardia nazionale di Nabel e Mahdia hanno arrestato 10 persone che "si stavano preparando a partecipare a operazioni di attraversamento dei confini marittimi". Sentito il parere della procura, per tutti sono stati avviati dei procedimenti penali, secondo la stessa fonte.