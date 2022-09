Cisgiordania: raid Israele, 1 morto e 16 feriti palestinesi

RAMALLAH - Un palestinese è stato ucciso e altri 16 feriti in un'operazione dell'esercito israeliano condotta stamattina a Jenin, nella Cisgiordania occupata. Lo rende noto il Ministero della Salute palestinese.



"Abbiamo un martire di 29 anni e 16 persone ferite da proiettili o schegge a seguito dell'aggressione israeliana a Jenin", ha detto il dicastero in un breve messaggio alla stampa.



Nella notte l'esercito israeliano aveva indicato che stava effettuando un'operazione a Jenin per distruggere la residenza dell'autore di un attentato che ha ucciso tre persone il 7 aprile nel cuore di Tel Aviv.