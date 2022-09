Libano: porto, rabbia famiglie vittime contro decisione Csm

BEIRUT - E' tornata a farsi sentire stamani a Beirut la rabbia dei familiari delle vittime della devastante esplosione del porto della capitale libanese, dove 250 persone sono state uccise più di due anni fa dalla deflagrazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. Decine di persone, familiari delle vittime dell'esplosione del 4 agosto 2020, hanno preso d'assalto oggi la sede del Ministero della Giustizia a Beirut, dopo che da ieri era in corso un sit-in fuori dal palazzo ministeriale. La polizia, in tenuta anti-sommossa, ha faticato stamani a evacuare la sede del Ministero dai manifestanti.



La tensione era salita nelle ultime ore dopo che il Consiglio superiore della magistratura aveva approvato la nomina, su pressione della classe politica al potere, di un giudice supplente nell'inchiesta sulle responsabilità dell'esplosione del porto.

L'inchiesta, guidata dal gennaio del 2021 dal giudice Tareq Bitar è da mesi di fatto sospesa a causa degli intralci formali e politici creati da una serie di ministri, ex ministri e deputati inseriti, dal giudice Bitar, nella lista delle persone coinvolte nel crimine. La decisione del Csm di nominare un giudice supplente, accanto a Bitar, ha suscitato la rabbia dei familiari delle vittime che considerano questa decisione un ulteriore tentativo della classe politica di metter fine al lavoro dell'inchiesta. Decine di persone si erano ieri riunite fuori dall'abitazione del ministro uscente della giustizia, Henri Khouri.

Secondo i media libanesi, la decisione del Csm risponde in realtà a una richiesta del partito del presidente della Repubblica, Michel Aoun, di nominare un giudice che sia incaricato solamente di far scarcerare quanto prima l'ex direttore delle dogane, Badri Daher. Badri è indicato come vicino al partito aounista ed è in prigione da due anni assieme a una ventina di altre persone, quadri medio-bassi dei dirigenti portuali, finiti dietro le sbarre nei giorni successivi all'esplosione del 4 agosto.