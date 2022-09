Migranti: 8 annegati e 12 dispersi al largo della Tunisia Barca partita da Sfax affondata, a bordo tutti tunisini

(ANSAmed) - TUNISI, 9 SET - Almeno otto migranti tunisini sono morti annegati e altri 12 risultano dispersi al largo delle coste tunisine dopo che la loro imbarcazione di fortuna sulla quale cercavano di raggiungere le coste italiane è affondata. Lo ha reso noto un funzionario della sicurezza. Altri 17 migranti che si trovavano sull'imbarcazione sono stati tratti in salvo.



Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, i migranti erano 37, tutti di nazionalità tunisina, ed erano partiti dalla regione di Sfax. Sono ancora in corso le ricerche della Guardia costiera per trovare altri eventuali superstiti. L'emittente radio statale regionale, Radio Monastir, ha parlato di 15 dispersi.(ANSAmed).