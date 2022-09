Processo appello per attacchi Charlie Hebdo e Hyper Cacher

PARIGI - Si è aperto oggi a Parigi il processo in appello per gli attentati jihadisti del gennaio 2015 contro la redazione della rivista Charlie Hebdo, una poliziotta municipale a Montrouge e il supermercato Hyper Cacher, che causarono 17 morti in Francia. Due imputati, Ali Riza Polat e Amar Ramdani, compaiono nuovamente alla sbarra per il loro presunto ruolo negli attentati perpetrati dai fratelli Sherif e Said Kouachi e da Amedy Coulibaly contro la redazione simbolo della libertà di espressione in Francia, le forze dell'ordine e la comunità ebraica. Il processo dovrebbe chiudersi il 21 ottobre.