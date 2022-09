Algeria: riapre la scuola, con l'inglese alle elementari E' la prima volta, e niente misure Covid per oltre 11 milioni

(ANSAmed) - ALGERI, 21 SET - È iniziato stamattina il nuovo anno scolastico In Algeria con il ritorno in classe di oltre 11 milioni di studenti connotato dall'inclusione dell'inglese, per la prima volta, già nell'istruzione primaria e la fine delle misure contro la pandemia di Covid-19.



L'inglese è stato inserito nei programmi delle elementari a seguito di una decisione del presidente Abdelmadjid Tebboune annunciata il 19 giugno. In precedenza questa materia veniva insegnata alle medie mentre ora è diventata la seconda lingua straniera a livello primario oltre al francese.



Negli ultimi anni si sono moltiplicate le richieste di partiti e associazioni algerine che chiedono l'inclusione dell'inglese nei primi anni di istruzione visto che è la lingua più diffusa negli ambienti scientifici di tutto il mondo.



Il francese è invece l'idioma del Paese che fu dominatore coloniale dell'Algeria per 132 anni fino al 1962. Un rapporto dell'Organizzazione internazionale della Francofonia di quest'anno ha rilevato comunque che circa 15 milioni di algerini (su 45 milioni) parlano francese.



Il nuovo anno scolastico ha visto anche la fine delle misure di prevenzione della pandemia da coronavirus varate nel 2020.



Fra l'altro è stato abolito il "sistema di raggruppamento" che consisteva nel dividere gli alunni in piccoli gruppi per garantire il distanziamento fisico. L'Algeria sta registrando una significativa diminuzione del numero di contagi, con pochi casi di infezione senza decessi.



L''afflusso di studenti nelle scuole di diverse scuole della capitale Algeri è stato accompagnato da notevoli misure di sicurezza della polizia algerina, ha notato l'ANSA.



L'Algeria conta più di 30 mila istituti di istruzione (primaria, media e secondaria), con oltre 11 milioni di allievi iscritti, come ha reso noto giorni fa il Ministero dell'Istruzione. (ANSAmed).