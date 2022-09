Catalogna, si punta a stop al tabacco fuori da bar e scuole 'Nella regione fuma il 23-24% della popolazione

(ANSAmed) - MADRID, 23 SET - Il governo regionale della Catalogna sta preparando una norma per introdurre il divieto di fumo negli spazi aperti di bar e ristoranti, in prossimità delle scuole e alle fermate degli autobus: è quanto affermato dall'assessore alla Sanità, Josep Maria Argimon, in un'intervista alla televisione pubblica Tv3. Questa iniziativa si aggiunge a quella già in vigore nel comune di Barcellona, in cui è stato proibito fumare sulle spiagge. Argimó ha aggiunto che, in Catalogna, circa il 23-24% della popolazione fuma. (ANSAmed).