Muore Qaradawi, storica guida dei Fratelli musulmani

BŪLĀQ ABŪ AL 'ILĀ - Yusuf al-Qaradawi, il controverso presidente dell'Unione internazionale degli studiosi musulmani, è morto ieri "dopo una lunga lotta contro la malattia". Lo segnala oggi il sito Egypt Indipendent citando l'account Twitter dell'Imam che era uno dei leader spirituali dei Fratelli Musulmani messi al bando in Egitto. Nel 2015 un tribunale del Cairo aveva condannato a morte 99 imputati, tra cui Qaradawi, per irruzioni in carceri compiute durante la rivoluzione egiziana del gennaio 2011 che destituì l'allora presidente Hosni Mubarak.



Qaradawi aveva 96 anni ed è deceduto in Qatar, precisa il sito Middle East Monitor, ricordando che il religioso era nato sotto il dominio britannico in Egitto e aveva studiato scienze religiose combinando formazione islamica e attivismo anticoloniale. Fu arrestato più volte negli anni '50 a causa della sua militanza nei Fratelli Musulmani.