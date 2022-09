Cisgiordania: 4 palestinesi uccisi in scontri con soldati

TEL AVIV - Quattro miliziani palestinesi sono stati uccisi stamane nel campo profughi di Jenin, nord della Cisgiordania, dal fuoco dell'esercito israeliano secondo un aggiornamento trasmesso della radio militare. Secondo le prime informazioni, i soldati avrebbero stretto d'assedio la casa del padre di Raad Hazem, responsabile dell'attacco terroristico nella via Dizengoff a Tel Aviv che ad aprile scorso causò 3 vittime israeliane. Fra gli uccisi - ha precisato la radio militare - vi è Rahaman Hazem, fratello di Raad. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha diffuso il nome di un'altra vittima, si tratta di Ahmed Alawneh, 24 anni.



Secondo la Wafa a Jenin si sono viste stamane ''scene di guerra''. Fonti locali affermano che i minareti delle moschee hanno lanciato ripetuti appelli alla popolazione ad offrire nascondigli ai miliziani che affrontavano le forze israeliane. Negli scontri, secondo l'ultimo bilancio, oltre 40 palestinesi sono rimasti feriti.



La presidenza di Abu Mazen ha condannato i fatti di questa mattina a Jenin definendoli una "pericolosa escalation israeliana" che non darà "legittimità, sicurezza e stabilità a Israele, né nei luoghi santi islamici e cristiani né a Jenin o in altri Territori palestinesi occupati". Il portavoce della presidenza Nabil Abu Rudeinah ha denunciato che Israele "è ancora uno stato al di fuori del diritto internazionale e che Israele e gli Usa hanno perso la loro credibilità chiedendo la calma e mantenendo la stabilità" mentre poi sul campo "praticano ogni forma di escalation, uccisione e distruzione contro il popolo palestinese, la sua terra e i suoi luoghi santi". Anche il premier palestinese Muhammad Shtayyeh ha condannato quello che ha definito "un crimine" israeliano.