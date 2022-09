Libano: riapre a Beirut il celebre Hotel Phoenicia

BEIRUT - Più di due anni dopo aver chiuso le sue porte a causa dei danni inflitti dalla devastante esplosione del porto di Beirut (250 uccisi), riapre nei prossimi giorni il celebre Hotel Phoenicia, uno dei simboli della capitale libanese prima, durante e dopo la guerra civile (1975-90), già pesantemente danneggiato nel 1975 e nel 2005. Lo riferiscono i media libanesi, secondo cui il 3 ottobre prossimo è fissata l'inaugurazione per l'apertura di uno degli edifici della struttura alberghiera a 5 stelle che sorge sulla suggestiva Baia di San Giorgio.



La decisione di aprire ai primi di ottobre è stata presa sei mesi fa, afferma la direzione della Società dei grandi hotel del Libano (Sghl), proprietaria del Phoenicia. Per ora riaprirà un'ala dell'albergo che conta 193 camere e suites, oltre a sale banchetti e tre ristoranti. Le altre ale, che ospitano 253 stanze, riapriranno in seguito, una volta terminati i lavori di ristrutturazione ancora in corso.



L'albergo aveva chiuso il 5 agosto del 2020, all'indomani dell'esplosione che ha ucciso 250 persone, ferito più di 6mila, distrutto il porto di Beirut e danneggiato un terzo degli edifici della capitale libanese. Fino ad allora circa 800 persone lavoravano al Phoenicia, oggi gli impiegati sono circa 350, il 70% dei quali rimasti a stipendio ridotto in questi anni di crisi finanziaria vissuta dal Libano a partire dal 2019.



Nonostante il fallimento del paese e la disastrosa situazione economica, la direzione del Phoenicia assicura di avere prenotazioni già per i primi di ottobre, con un aumento della clientela prenotata per novembre e dicembre.