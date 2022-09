Tunisia: 12 arresti per scontri domenica a Mornag

TUNISI - Le autorità tunisine hanno arrestato dodici persone con l'accusa di associazione a delinquere, in relazione ai disordini scoppiati domenica scorsa a Mornag, cittadina a sud di Tunisi, dopo la diffusione della notizia del suicidio di un venditore ambulante di verdure senza licenza la cui bilancia era stata sequestrata alcuni giorni prima dai servizi municipali. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno in un comunicato affermando che "un centinaio di persone, per lo più delinquenti, si sono radunate domenica all'incrocio del mercato a Mornag e hanno lanciato bombe molotov sulle unità di polizia, bruciato pneumatici e bloccato la strada". "La polizia è dovuta intervenire per disperdere i rivoltosi e ha arrestato 12 aggressori", si legge nella nota.



Interrogati dagli inquirenti, i fermati hanno "confessato di aver ricevuto una somma di denaro da una persona appartenente a un partito politico per provocare disordini e alimentare la tensione". Il pm ha disposto l'apertura di un'indagine "con l'accusa di associazione a delinquere con l'obiettivo di ledere l'ordine pubblico e la proprietà privata e pubblica. "A tal fine, dodici persone sono state poste in custodia cautelare e altre sono state arrestate con l'accusa di istigazione e distribuzione di denaro".