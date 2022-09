Cisgiordania: bimbo 7 anni muore durante inseguimento soldati

TEL AVIV - Il Ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha denunciato la morte, nei pressi di Betlemme in Cisgiordania, di un bambino di 7 anni "caduto dall'alto mentre era inseguito dalle forze di occupazione" israeliane. Lo ha riferito l'agenzia Wafa secondo cui soldati israeliani "hanno inseguito gli studenti della scuola nell'area di 'Khirbet al-Deir' a Tekoa, mentre tornavano alle loro case e che questo ha portato alla caduta del bambino".



Rayan Suleiman - questo il nome del minore - è arrivato in ospedale con "il cuore fermo".



L'esercito israeliano ha fatto sapere che sta indagando sull'episodio e, secondo fonti della difesa, in base a una prima analisi si è visto che i soldati erano arrivati alla casa dei parenti del bambino per interrogarli sui sassi tirati contro di loro da lì vicino.