Croazia: alluvione a Fiume, un morto e ingenti danni Pioggia torrenziale, sommerso il centro della città adriatica

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 29 SET - Fiume (Rijeka in croato), nel nord Adriatico, è stata colpita ieri sera da un'alluvione che in poche ore ha sommerso di acqua l'intero centro cittadino e altre parti della città, causando un morto e ingenti danni materiali.



In un paio d'ore sono scesi sulla città 130 litri a metro quadro, quantità che è pari alla media di pioggia per l'intero mese di settembre. Per la pioggia torrenziale i sistemi di drenaggio non hanno retto e l'acqua ha sommerso molte strade, allagando centinaia di scantinati, case e spazi commerciali.



Ingenti danni hanno subito anche alcuni palazzi di valore storico. In alcuni punti l'acqua ha raggiunto il mezzo metro.



Una persona è morta, travolta dall'acqua e poi trascinata su una strada. Nella notte ha smesso di piovere e la situazione a Fiume si sta lentamente normalizzando. (ANSAmed).