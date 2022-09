Migranti: Lampedusa commemora da domani il naufragio del 2013

LAMPEDUSA - Oltre 300 studenti e studentesse provenienti dall'Italia e da altri Paesi europei, 22 tra associazioni, giornalisti ed europarlamentari si ritroveranno da domani a Lampedusa per discutere di accoglienza, inclusione e diritti umani, in occasione della "Giornata della memoria e dell'accoglienza" che si protrarrà fino al 3 ottobre, ossia fino al giorno in cui - nel 2013 - avvenne il primo grande naufragio in cui persero la vita 368 migranti. I superstiti furono invece 155, di cui 41 minori. Le giornate saranno caratterizzate da workshop e tavole rotonde.



Nell'ambito del progetto "Porte d'Europa", il Comitato 3 ottobre, il liceo scientifico Marconi di Pesaro (nel ruolo di capofila), il Cpia di Agrigento, gli istituti omnicomprensivo Pirandello di Lampedusa e Anna Frank di Agrigento hanno avviato il progetto "Welcome Europe". L'obiettivo è promuovere nelle giovani generazioni europee occasioni di apprendimento nella prospettiva dell'educazione interculturale. "Welcome Europe" contribuirà a sviluppare una cultura di solidarietà, accoglienza e dialogo fondata sul pieno e consapevole rispetto dei diritti umani.



In programma nella prima giornata, domani alle 20, un incontro con Roberto Saviano. Il 2 ottobre, dalle 14,30 alle 16,30, all'istituto Pirandello, si terrà l'incontro con le persone sopravvissute ai naufragi dei 3 e 11 ottobre 2013. Il 3 ottobre, alle 9, inizierà la "tradizionale" marcia da piazza Castello verso Porta d'Europa, il monumento che ricorda i migranti deceduti in mare, dove verrà fatto un momento di raccoglimento con i sopravvissuti ai naufragi e gli studenti.



Alla cerimonia parteciperà Kheit Abdelhafid, iman di Catania e presidente della Comunità islamica di Sicilia, Domenec Devesa, della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo, Pietro Bartolo, vice presidente della Commissione per le Libertà civili conosciuto come 'il medico dei migranti' per essere stato, dal 1992 al 2019, il responsabile delle prime visite agli stranieri che sbarcavano sull'isola. Saranno presenti anche il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e il presidente della Camera, Roberto Fico. Alle 10, verrà deposta una corona di fiori in mare. Sarà presente la nave del soccorso civile Mare Jonio, utilizzata da Mediterranea Saving Humans per le missioni di soccorso nel Mediterraneo centrale.