Migranti: in 700 su barcone alla deriva, sbarcati in Sicilia

MESSINA - Sono stati sbarcati in Sicilia i circa 700 migranti soccorsi ieri sera al largo di Siracusa, mentre si trovavano a bordo di un barcone alla deriva.



Circa 240 di loro sono stati portati dalla nave De Grazia della Guardia Costiera al porto di Messina. Si tratta in maggioranza di egiziani, tra di loro 67 minori non accompagnati, nessuna donna. Gli altri migranti sono stati fatti sbarcare a Catania e Augusta.