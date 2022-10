Migranti: recuperati 4 cadaveri al largo delle Canarie

MADRID - Quattro cadaveri ritrovati su un barcone alla deriva a sud di Gran Canaria in Spagna, sono stati recuperati e trasportati sull'isola la scorsa notte. Lo riportano media locali. I corpi, presumibilmente di migranti morti nel tentativo di raggiunge l'arcipelago dall'Africa, sono stati avvistati sabato dall'equipaggio di una nave mercantile che transitava in zona. A bordo del barcone si trovava anche un giovane ancora in vita: ricoverato in gravi condizioni, ha raccontato ai soccorritori spagnoli di essere salpato dalle coste del Sahara occidentale insieme ad altre 33 persone. La tragedia, confermata dalle autorità spagnole, era stata segnalata anche da ong locali.