Il Portogallo punta ad aggravare le pene contro il revenge porn Diversi disegni di legge presentati. Parlamento vota 12 ottobre

(ANSAmed) - LISBONA, 04 OTT - Il Partito socialista portoghese ha presentato ieri un disegno di legge per condannare fino a cinque anni di reclusione il revenge porn o comunque la diffusione non autorizzata di materiale intimo e pornografico.



Il disegno di legge socialista si unisce a quelli già presentati dal partito animalista PAN, dal Blocco di sinistra e dal partito di estrema destra Chega.



Tutte le proposte sono accomunate da un aggravamento della pena prevista, e quella dei socialisti contempla la pena più lunga. Sia quest'ultima che la proposta di Chega prevedono anche per i prestatori intermediari di servizi in rete, quindi le reti sociali, i siti in cui si pratica maggiormente questo tipo di delitto, l'obbligo di informare la magistratura circa l'esistenza di pubblicazioni passibili di essere configurate come reato e di cancellarle entro 48 ore. Per il blocco di sinistra, invece, il revenge porn dovrebbe essere perseguito mediante accusa pubblica nei casi in cui questo porti la vittima fino al suicidio.



La prima condanna per revenge porn in Portogallo risale al 2016 e riguardava il caso di un video diffuso due anni prima, quando le associazioni delle vittime già dichiaravano di ricevere molte denunce di questo tipo. Il Parlamento portoghese voterà tutte queste proposte di legge il prossimo 12 ottobre.



(ANSAmed).