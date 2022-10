Libano: Ong, campo profughi siriani in fiamme, feriti

(ANSAmed) - BEIRUT, 05 OTT - E' di alcuni feriti il bilancio provvisorio di un incendio che ha distrutto stamani un campo di profughi siriani in Libano, nella valle orientale della Bekaa al confine con la Siria, martoriata da un conflitto armato che prosegue da più di 11 anni. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il bilancio delle vittime dell'incendio è per ora di alcuni feriti.



A prendere fuoco sono state le tende e gli alloggi improvvisati di uno degli assembramenti di famiglie di profughi siriani nella zona frontaliera di Arsal. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. (ANSAmed).