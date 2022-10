Migranti: in 19 sbarcano a Lampedusa, 308 all'hotspot

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 05 OTT - Diciannove migranti sono sbarcati poco prima dell'alba direttamente sulla terraferma di Cala Spugne, a Lampedusa. Hanno dichiarato di essere originari di Bangladesh, Gambia, Egitto, Senegal e Sudan e d'aver affrontato il viaggio con un barchino di 5 metri partito da Sabratha in Libia. Ieri, con 3 diversi sbarchi, erano giunti sull'isola 121 migranti.



All'hotspot, al momento, ci sono 308 ospiti, fra cui 47 minori non accompagnati. Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, è previsto il trasferimento di 40 persone, di cui 36 minori non accompagnati.



(ANSAmed).