Cisgiordania: morto 12enne palestinese ferito il mese scorso Colpito durante operazione esercito Israele a Jenin

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 OTT - Un ragazzino palestinese di 12 anni - colpito gravemente alla fine dello scorso mese durante un'operazione dell'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania - è morto oggi a cause delle ferite subite. Lo ha fatto sapere, citato dall'agenzia Wafa, il Ministero della Sanità palestinese che ha identificato il minore in Mahmoud Muhammad Khalil Samoudi.



Lo scorso 28 settembre nel campo profughi di Jenin ci furono violenti scontri tra palestinesi armati ed esercito israeliano in cerca di due miliziani ritenuti responsabili di attacchi terroristici. In quella occasione ci furono 4 morti e 43 feriti tra i palestinesi: tra i primi anche Abed Hazem, fratello di Raad, autore di un attentato che causò a Tel Aviv nell'aprile precedente 3 vittime civili.(ANSAmed).