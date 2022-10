Cisgiordania: attacco armato vicino Nablus,ferito israeliano Media, è un soldato. Rivendicazione da 'Fossa dei leoni'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 OTT - Un attacco a colpi d'arma da fuoco, spariti a quanto pare da un'auto in corsa, ha ferito un israeliano nei pressi dell'insediamento ebraico di Shavei Shomron, vicino Nablus in Cisgiordania. Secondo alcuni media l'israeliano sarebbe un soldato e le sue condizioni , a differenza di quanto apparso in un primo momento, sono ora considerate gravi. L'attacco è stato rivendicato dal nuovo gruppo armato palestinese la 'Fossa dei leoni'.



'La fossa dei leoni', di base a Nablus - che ha rivendicato nelle passate settimane altri attacchi - è stato fondato da Ibrahim al-Nabulsi, un miliziano di 18 anni poi ucciso nello scorso settembre dall'esercito. Il gruppo - secondo i media - ha chiamato i palestinesi a un 'giorno di rabbia' con l'invito ad attaccare obiettivi israeliani.(ANSAmed).