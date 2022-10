Cisgiordania: morto soldato ferito in attacco palestinese Militare israeliano raggiunto da spari vicino Nablus

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 OTT - E' morto il soldato ferito oggi in un attacco palestinese a colpi d'arma da fuoco nei pressi di un insediamento ebraico vicino Nablus in Cisgiordania.



Lo ha fatto sapere l'esercito. L'attacco è stato rivendicato dal nuovo gruppo armato palestinese 'La fossa dei leoni'. E' il secondo militare a essere ucciso in 3 giorni in attentati palestinesi.(ANSAmed).