Gerusalemme: 1000 ebrei nella Spianata, proteste in Giordania

TEL AVIV - Ha destato proteste in Giordania l'ingresso oggi nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme (il Monte del Tempio per gli ebrei) di oltre un migliaio di fedeli ebrei - sotto forte scorta della polizia - in occasione della ricorrenza di Sukkot, la 'festa delle Capanne'.



L'agenzia di stampa ufficiale giordana Petra ha denunciato l'affluenza di "coloni estremisti" in un luogo sacro all'Islam.



La Commissione per gli Affari esteri del Parlamento giordano, ha aggiunto la Petra, ha pure denunciato le "profanazioni" e le "provocazioni" condotte a suo parere dai fedeli ebrei in quella Spianata. Immagini diffuse sul web hanno mostrato alcuni ebrei che, dopo essere entrati nella Spianata, hanno estratto un ramo di palma e un cedro, in ossequio alla tradizione della 'festa delle Capanne'.



La polizia di Gerusalemme ha intanto predisposto misure di sicurezza rafforzate per proteggere decine di migliaia di fedeli che domani si raccoglieranno di fronte al Muro del Pianto per ricevere la 'benedizione dei Sacerdoti'. Ad accrescere la tensione vi è il protrarsi di incidenti nel campo profughi palestinese di Shuafat (Gerusalemme est) dove tre giorni fa una soldatessa israeliana è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un attentatore palestinese che è poi riuscito a dileguarsi.