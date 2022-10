Migranti: naufragio Zarzis, 11 corpi in attesa analisi Dna

TUNISI - I corpi di 11 migranti vittime del naufragio di una imbarcazione con a bordo 18 persone avvenuto il 21 settembre scorso, sono attualmente in attesa delle analisi del Dna. Lo ha annunciato il direttore della protezione civile di Medenine e portavoce dell'unità di crisi, Atef Haouij, come riportato dall'agenzia Tap. Gli undici campioni inviati per le analisi appartengono a 7 corpi portati all'ospedale locale di Gabes e a 4 corpi riesumati dal cimitero di Zarzis, secondo la stessa fonte.



In giornata a Zarzis si sono registrate nuove proteste da parte di alcuni giovani intervenuti a sostegno delle famiglie dei dispersi e delle vittime del naufragio, che chiedono l'apertura di una indagine sulla tragedia e di conoscere le sorti dei propri cari. Alcuni tra loro, hanno segnalato i manifestanti, sarebbero stati sepolti senza essere prima identificati. Secondo fonti concordanti un'imbarcazione si sarebbe inabissata al largo di Zarzis il 21 settembre con a bordo 18 persone, per lo più di età compresa tra i 16 e i 18 anni, tra cui un bambino e due donne.