Frontex, in 2022 arrivi irregolari in Ue ai massimi da 2016

BRUXELLES - Secondo i calcoli preliminari, nei primi nove mesi di quest'anno sono stati rilevati quasi 228.240 ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione europea. Il dato rappresenta un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ed è il totale più alto registrato per i primi tre trimestri dell'anno dal 2016. E' quanto rende noto Frontex, l'agenzia europea di frontiera, sottolineando come le rotte dei Balcani Occidentali e del Mediterraneo Centrale sono le più battute.



Nel Mediterraneo Centrale "la pressione rimane alta, con arrivi giornalieri che mettono a dura prova le capacità di accoglienza in Italia. Frontex supporta le autorità italiane con agenti per la registrazione e l'identificazione degli arrivi. A settembre sono stati registrati circa 7.200 attraversamenti irregolari su questa rotta, un numero leggermente superiore (5%) rispetto al 2021", spiega Frontex. Per quanto riguarda i Balcani Occidentali, si tratta della "rotta migratoria più attiva verso l'Ue, con 19.160 rilevamenti a settembre, il doppio rispetto a un anno fa. L'elevato numero di attraversamenti illegali delle frontiere può essere attribuito ai ripetuti tentativi di attraversamento da parte di migranti già presenti nei Balcani occidentali", sottolinea l'agenzia europea.