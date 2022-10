Siria:nuovi indizi su sorte ostaggi stranieri rapiti da Isis Ipotesi recupero resti, tra questi il reporter Usa Foley

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 OTT - Una Ong siriana ha detto di aver individuato in Siria i siti in cui potrebbero essere stati detenuti gli ostaggi stranieri dell'Isis il che potrebbe portare al recupero dei loro resti. Le informazioni si basano sulle confessioni dei jihadisti chiamati 'Beatles', al momento sotto processo negli Stati Uniti. In un rapporto, il Syrian Justice and Accountability Centre (SJAC), con sede a Washington, ha dichiarato di aver identificato 7 centri di detenzione in ex roccaforti dello Stato islamico in Siria.



L'Ong è riuscita anche a individuare tre siti dove potrebbero essere sepolte le vittime del gruppo jihadista. Tra questi, il giornalista britannico John Cantlie, rapito nel 2012 e la cui sorte rimane sconosciuta, e il giornalista americano James Foley, decapitato nel 2014. Due potenziali siti dove le vittime potrebbero essere sepolte si trovano a sud della città di Raqqa, un tempo capitale dell'autoproclamato "califfato" dell'Isis prima della sua sconfitta in Siria nel 2019. Un terzo è stato identificato nella provincia di Idlib, l'ultima grande roccaforte dei jihadisti. Le informazioni sono state raccolte nell'ambito del processo ai "Beatles", una cellula specializzata nella cattura, tortura ed esecuzione di ostaggi occidentali in Siria, a cui l'organizzazione ha avuto accesso. I quattro membri della cellula, tutti radicalizzati a Londra, sarebbe stati coinvolti nel rapimento di almeno 27 persone in Siria dal 2012 al 2015. Gli ostaggi, alcuni dei quali sono stati rilasciati dopo che i loro governi hanno pagato un riscatto, provenivano da almeno 15 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Danimarca, Francia, Giappone, Norvegia e Spagna. L'Isis torturava e uccideva le proprie vittime, anche mediante decapitazione, e diffondeva i video degli omicidi a scopo propagandistico.(ANSAmed).