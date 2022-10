Cisgiordania: 2 palestinesi uccisi in scontri a Jenin

TEL AVIV - Due manifestanti palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano nei pressi del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferiscono fonti mediche, citate dall'agenzia Wafa, secondo cui ci sono almeno sei feriti. Una delle due vittime, sempre secondo la Wafa, è un medico dell'ospedale cittadino colpito mentre stava cercando di assistere altri feriti. "Il dottor Abdullah Abu Al-Teen è morto per le ferite riportate alla testa a causa di spari dei soldati", ha scritto l'agenzia palestinese citando il Ministero della Sanità locale.



Secondo alcuni media, l'esercito avrebbe catturato durante l'operazione un operativo di Hamas.



"Durante l'operazione a Jenin, diversi sospetti armati hanno sparato contro le forze di sicurezza nell'area che hanno risposto colpendo obiettivi", ha detto l'esercito israeliano aggiungendo che sono stati lanciati anche ordigni esplosivi".



L'esercito ha quindi sottolineato che "la presenza di civili non coinvolti in aeree di combattimento li espone a rischio per la loro vita".