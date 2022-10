AstroSamantha: 'Grazie, avere volato due volte un privilegio' 'La passeggiata spaziale ' stata una sfida'

(ANSAmed) - ROMA, 18 OTT - "Grazie a tutti per avermi dato l'opportunità di avere volato due volte, è stato un privilegio", ha detto l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), nella conferenza stampa organizzata dal Centro per l'addestramento degli astronauti dell'Esa a Colonia.



Andare nello spazio non è solo una bellissima avventura, ma un fattore di "crescita economica per i Paesi, ricchezza e benessere" ha detto l'astronauta. "E' importante acquisire la consapevolezza che lo spazio non è un'avventura separata dalle vicende umane", ma in ogni Paese è cruciale, ha rilevato, "per quanto riguarda le competenze tecnologiche, le capacità di innovazione e di crescita economica, in generale per la capacità di un Paese di rispondere alle esigenze dei cittadini".



Sono importanti anche "gli esperimenti scientifici che si conducono nello spazio, per le ricadute che potranno avere sulla Terra", ha detto ancora Cristoforetti. Lo spazio, ha aggiunto, è anche molto importante per "coltivare i talenti e e incoraggiare i giovani allo studio delle materie scientifiche".



Affrontare a passeggiata spaziale "è stata una sfida", non solo per l'impegno che ha richiesto nella preparazione, ma anche fisicamente, ha detto ancora Cristoforetti, soprannominata AstroSamantha, prima donna europea a comandare una missione. "La tuta è molto rigida e la taglia è unica, al limite per le mie caratteristiche fisiche", ha detto riferendosi alla tuta russa Orlan, che ha indossato il 21 luglio scorso, nella prima attività extraveicolare affrontata da una donna astronauta europea.



Fare una passeggiata spaziale, ha proseguito, "è un'incognita: prima di uscire non sai come andrà", ma "mi sono sentita subito a mio agio e mi sono concentrata molto su lavoro e l'attività, non volevo fare errori". Solo alla fine della passeggiata spaziale, ha detto ancora, è riuscita ad avere un po' di relax, approfittando del tempo tecnico necessario al suo collega, il russo Oleg Artemyev, per rientrare a bordo. "Ho avuto una ventina di minuti per osservare la Terra che ci scorreva sotto. E' stato allora che ho potuto godere della passeggiata spaziale". (ANSAmed).