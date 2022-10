Tunisia, migliaia in piazza a Zarzis, 'verità su naufragio'

ZARZIS - Mobilitazione generale oggi a Zarzis, nel sud-est della Tunisia, dove migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le circostanze e le omissioni verificatesi a seguito del naufragio del 21 settembre scorso di un'imbarcazione al largo della città costiera, nel quale hanno perso la vita almeno 18 connazionali. I funzionari e commercianti della città - che conta circa 75mila abitanti- hanno aderito a uno sciopero generale convocato da un sindacato locale, per chiedere l'intensificazione delle ricerche dei corpi dei migranti dati per dispersi a seguito del naufragio, secondo quanto riferito da un inviato dell'Afp sul posto.



Circa 3mila manifestanti, tra cui i parenti di 12 migranti dati per dispersi, si sono radunati sul viale principale di Zarzis per chiedere l'apertura di una indagine sul naufragio e sulle procedure seguite per la ricerca e l'inumazione dei corpi delle vittime. Al grido di 'Verità' alcuni brandivano foto dei loro cari scomparsi e cartelli con la scritta 'Crimine di Stato', secondo osservatori sul posto.



L'imbarcazione di fortuna con i 18 migranti tunisini a bordo era partita da Zarzis nella notte tra il 20 e il 21 settembre.



La barca è poi affondata. I parenti dei migranti, non avendo più notizie dei loro cari hanno chiesto ad alcuni pescatori del posto di andare a fare delle ricerche e così, il 10 ottobre, sono stati ritrovati 8 corpi in mare. Le autorità locali si sono poi unite alle ricerche inviando mezzi. Il grande ritardo con il quale si sono attivati i soccorsi ha provocato l'ira dei parenti, oltre al fatto che 4 delle vittime sono state inumate per errore in un cimitero privato che solitamente accoglie i corpi dei migranti subsahariani ripescati in mare nella regione.



A seguito delle proteste in corso da più giorni a Zarzis, il presidente Kais Saied ha ordinato ieri al Ministero della Giustizia di aprire un'indagine "affinché i tunisini possano conoscere tutta la verità" e per fare in modo che "i responsabili di questo dramma affrontino le conseguenze della loro negligenza". Oggi la ministra Leila Jaffel ha ordinato al procuratore generale della Corte d'Appello di Medenine di aprire un'indagine giudiziaria. Sotto accusa in particolare le ricerche dei dispersi in mare partite in ritardo e il comportamento delle autorità locali di Zarzis.