Egitto: Amnesty, condizioni inumane nella prigione di Badr 3 'Addirittura peggiori del famigerato carcere di Tora'

(ANSAmed) - ROMA, 20 OTT - Le autorità egiziane stanno trattenendo dissidenti e oppositori politici in condizioni "crudeli e disumane" nella prigione di Badr 3, secondo Amnesty International, mentre l'Egitto si prepara a ospitare la COP27, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a Sharm El-Sheikh a novembre.



"Nella prigione di Badr 3, situata a 70 chilometri a nord-est del Cairo - denuncia l'organizzazione - i prigionieri sono tenuti in condizioni orribili e punitive, paragonabili o addirittura peggiori a quelle costantemente documentate nel famigerato complesso carcerario di Tora, sempre in Egitto. I detenuti tremano in celle frigorifere con luci fluorescenti accese 24 ore su 24; le telecamere a circuito chiuso sono puntate su di loro a tutte le ore; è vietato loro l'accesso ai beni di prima necessità come cibo sufficiente, vestiti e libri.



Viene loro negato qualsiasi contatto con le loro famiglie o con gli avvocati e le udienze per il rinnovo della detenzione si tengono online. C'è stato almeno un decesso in custodia da quando la prigione è stata aperta a metà del 2022".



"Il complesso carcerario di Badr è stato aperto con grande clamore dalle autorità, come se la nuova struttura significasse un miglioramento della situazione dei diritti umani in Egitto.



Invece, i prigionieri stanno affrontando le stesse violazioni dei diritti umani che hanno ripetutamente rovinato le istituzioni più vecchie, denunciando la mancanza di una politica volontà delle autorità egiziane di porre fine alla crisi dei diritti umani nel Paese", ha affermato Agnès Callamard, Segretario generale di Amnesty International.



"Prima della COP27 - ha aggiunto - la macchina delle pubbliche relazioni egiziane sta cercando a tutti i costi di nascondere la terribile realtà nelle carceri del Paese, dove i prigionieri detenuti per motivi politici stanno languendo in condizioni orribili, in violazione del divieto assoluto di tortura e di altri maltrattamenti. Ma nessuno sforzo in questo senso può nascondere l'abisso del Paese in materia di diritti umani, che richiede una vera riforma da parte del governo".



