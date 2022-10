Tunisia conferma arresto genitori bimba sbarcata a Lampedusa Quattro anni, era da sola su un barcone di migranti

(ANSAmed) - TUNISI, 20 OTT - Come anticipato ieri dal deputato tunisino Majdi Karbai all'ANSA i genitori della bimba di 4 anni sbarcata domenica scorsa senza la famiglia a Lampedusa dopo un viaggio di 30 ore su un barcone carico di altri profughi, sono stati arrestati in Tunisia e si trovano attualmente in stato di custodia cautelare in carcere. Lo ha confermato il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, Houssem Eddine Jebabli, alla radio locale Shems Fm, chiarendo che il primo reato imputato al padre è stato quello di "associazione a delinquere finalizzata a lasciare il territorio tunisino illegalmente".



Secondo la stessa fonte il padre avrebbe pagato 24.000 dinari per far imbarcare tutta la sua famiglia di quattro persone. La procura tunisina ha interrogato i genitori, e poi ha emesso due ordini di custodia cautelare per il padre e poi per la madre della bimba. Secondo Jebabli, l'accusa nei confronti dei genitori potrebbe tramutarsi in "traffico di esseri umani", poiché il padre ha consegnato la figlia al trafficante di esseri umani". (ANSAmed).