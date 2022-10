Migrazioni: a Tunisi conferenza su cause e prospettive "Politiche cooperazione con Ue non considerano aspetti globali"

(ANSA) - TUNISI, 21 OTT - A Tunisi si parla di migrazioni.



L'importanza della questione migratoria legata alle crisi economiche e sociali che stanno interessando la Tunisia, l'assenza di una visione globale da parte delle autorità, ma soprattutto lo sviluppo di politiche che consentano un approccio migliore e diverso alla gestione del fenomeno, sono stati i temi al centro della conferenza-dibattito "Migrazione irregolare: cause, cambiamenti, prospettive", organizzata alla Città della Cultura dall'Ong Forum tunisino per i diritti economico e sociali e il think thank, Global Institute 4 Transitions.



Sullo sfondo del recente naufragio di Zarzis, che ha causato lo sdegno da parte di abitanti e società civile per come le autorità statali e locali hanno gestito le fasi successive alla tragedia, le discussioni hanno permesso di evidenziare "come la politica migratoria tunisina, oggetto di cooperazione con i Paesi europei, si limiti spesso all'istituzione di mezzi per impedire la partenza di barche dirette in Europa mentre dimentica tutti gli altri aspetti di una politica globale e coerente in questo ambito".



L'incontro ha consentito di comprendere meglio i recenti sviluppi della migrazione clandestina, in particolare le ragioni del suo incremento negli ultimi mesi, del perché del comparire del fenomeno della presenza sulle imbarcazioni di intere famiglie e talvolta anche di persone con una situazione economica relativamente stabile, delle prospettive di questo fenomeno e delle politiche da mettere in atto per dissuadere le persone dal compiere questa scelta pericolosa, in particolare attraverso l'attuazione di modelli di sviluppo che consentano una migliore integrazione sociale e una visione coerente per affrontare questo fenomeno e i rischi che ne derivano. (ANSA).