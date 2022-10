Siviglia dice 'stop al fumo' nella centrale Piazza di Spagna Consiglio comunale unanime sul divieto in luogo simbolo città

(ANSAmed) - MADRID, 21 OTT - Stabilire il divieto di fumo nell'emblematica Piazza di Spagna di Siviglia, uno dei simboli della città andalusa: è l'accordo votato all'unanimità dai gruppi politici locali in consiglio comunale. L'iniziativa, proposta dall'Associazione Spagnola contro il Cancro, è stata sposata dalla città per "sensibilizzare la popolazione e promuovere una modifica legale che estenda il divieto di fumare all'aperto".



Ora, spiega il Diario de Sevilla, il comune dovrà produrre una legislazione adeguata, che tuttavia non potrà prevedere multe, in quanto la legge spagnola attuale non contempla sanzioni in casi come questo. La decisione riguarderà anche l'adiacente Parco di María Luisa, vicino a Piazza di Spagna, altro luogo famoso di Siviglia. (ANSAmed).