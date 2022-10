Tunisia: sito per 'aiuto a divorziare' suscita polemiche

TUNISI - Una piattaforma elettronica che offre i suoi servizi per "accompagnare" i coniugi che desiderano divorziare ha suscitato vive polemiche in Tunisia, dove è stata accusata da associazioni e utenti della rete di incoraggiare le coppie sposate a separarsi. La scorsa settimana sono apparsi per le strade di Tunisi manifesti pubblicitari inneggianti ai servizi della start-up tala9.com (divorce.com), con lo slogan "Divorzio, a voi la decisione, a noi i passi".



Nella sua home page, Tala9 si presenta come "il primo sito tunisino che ti supporta nella tua decisione", a un prezzo di 1.200 dinari (375 euro) e "senza costi nascosti". "Il divorzio in tre fasi. Non appena hai preso la tua decisione, gli specialisti sono disponibili per rispondere alle tue domande in ogni fase del processo di divorzio", possiamo leggere sulla loro pagina.



Molti utenti hanno criticato la piattaforma sui social media, accusandola di mettere a repentaglio la coesione familiare incoraggiando il divorzio. L'Ordine degli Avvocati ha annunciato attraverso il suo presidente Hatem Mziou di aver avviato un procedimento giudiziario contro la piattaforma che "minaccia di far implodere le famiglie". I servizi offerti costituiscono "una truffa e un'usurpazione della qualità di avvocato", ha affermato. In dichiarazioni alla radio statale, la sindaca di Tunisi, Souad Abderrahim, ha ordinato alla start-up di rimuovere i suoi manifesti pubblicitari entro "due settimane" pena la rimozione forzata.



Citando il ministro della Famiglia Amel Bel Haj, i media locali hanno riferito che ad aprile la Tunisia, un paese di quasi 12 milioni di persone, aveva registrato circa 13.000 casi di divorzio nel 2021. I casi di divorzio erano stati 16.750 nel 2018, secondo l'ultimo dato pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il Codice dello statuto personale, promulgato nel 1956 dal primo presidente tunisino Habib Bourguiba, abolì la poligamia, proibì il ripudio e istituì il divorzio legale in Tunisia.