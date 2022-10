Cisgiordania: un capo di 'Fossa dei leoni' si arrende all'Anp

TEL AVIV - Sottoposto ad attacchi continui da parte dell'esercito israeliano, il gruppo armato palestinese 'Fossa dei Leoni' - attivo in particolare a Nablus (Cisgiordania) - sta perdendo quota. La scorsa notte sei dei suoi membri fra cui Mahmud al-Banna (una delle figure di spicco) hanno deciso di consegnarsi ai servizi di sicurezza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). "In seguito a una consultazione con i nostri compagni di lotta - ha scritto su Facebook - abbiamo raggiunto un accordo con i servizi di sicurezza palestinesi di consegnarci a loro per proteggerci dall'esercito israeliano criminale".



Secondo la televisione israeliana 'Canale 12', altri 15 membri della 'Fossa dei Leoni' sono pure in trattative con l'Anp per deporre le armi. L'Anp, ha aggiunto l'emittente, ha provveduto a rinchiudere nel carcere di Gerico quanti si sono consegnati nelle ultime ore. Su Twitter il premier israeliano Yair Lapid ha pubblicato le immagini di cinque membri del gruppo armato palestinese. Tre di essi - scrive - sono stati "eliminati" negli ultimi giorni, uno (al-Banna) "si è consegnato" e un altro ancora "è sempre nel nostro mirino".



"Siamo determinati a combattere quei terroristi - aggiunge - ovunque si trovino, anche all'interno di campi profughi o nella casbah di Nablus".