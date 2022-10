Ong, da inizio anno giunti in Italia 16.292 migranti tunisini E' record per questa nazionalità. Tra loro 3.430 sono minori

(ANSAmed) - TUNISI, 28 OTT - Dall'inizio dell'anno al 26 ottobre scorso sono arrivati ;;in Italia circa 16.292 migranti irregolari tunisini, di cui 3.430 minori. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei dati sulla migrazione irregolare pubblicato dall'Ong "Forum tunisino per i diritti economici e sociali" (Ftdes), che si basa sulla raccolta di comunicati ufficiali delle autorità, di fonti stampa e locali e testimonianze di sopravvissuti.



Secondo il Forum, il 2022 è l'anno che ha registrato il maggior numero di tunisini giunti irregolarmente sulle coste italiane (16.292), rispetto ai tre anni precedenti, (14.342 nel 2021 e 1.112 nel 2020). In aumento anche il numero dei minori tunisini giunti sulle coste italiane: 3.430, fino ad ottobre di quest'anno, 2492 nel 2021 e 1.607 nel 2020. Il numero di vittime e persone scomparse di varie nazionalità è salito a 544 dall'inizio dell'anno fino allo scorso settembre, ha indicato il Forum. Secondo la stessa fonte le autorità tunisine hanno impedito a 29.129 migranti irregolari di lasciare le coste tunisine verso l'Italia dall'inizio dell'anno.



